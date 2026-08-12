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Кафе и рестораны в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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коммерческая недвижимость
63
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1 объект найдено
Премиальный ресторанный комплекс! в Гуардамар, Испания
Премиальный ресторанный комплекс!
Гуардамар, Испания
Площадь 800 м²
Премиальный ресторанный комплекс на Costa Blanca!  Guardamar del Segura (провинция Аликан…
$1,71 млн
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