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Коммерческая недвижимость в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
69
Orihuela
50
Гуардамар
4
Сан-Мигель-де-Салинас
3
140 объектов найдено
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 35 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 35.00 м2, гараж 1991 год…
€26,900
Инвестиционная в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Площадь 249 м²
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
€660,000
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 26 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
€10,000
Коммерческая 1 ванная в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
€36,900
Коммерческая 2 ванных в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
€47,500
Коммерческая 2 спальни в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
€89,900
Коммерческая 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Торревьеха, Испания
Коммерческая 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Продается действующий бизнес (успешно работает уже 2,5 года) мини-апарт-отель с отдельным вх…
€399,900
Коммерческая 2 ванных в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж -1
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на …
€368,000
Инвестиционная 4 спальни в Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
€579,900
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 63 м²
Коммерческие помещения очень удачно расположены в районе Хабанерас. Застроенная площадь 63м2…
€53,000
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 82 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 82.00 м2, состо…
€52,260
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 0.00 м2, с…
€199,000
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, гараж 1991 года построй…
€13,000
Коммерческая 2 спальни в хорошем состоянии, с кладовой, рядом с магазинами в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни в хорошем состоянии, с кладовой, рядом с магазинами
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается коммерческое помещение в центре Торревьехи. Оно находится на первом этаже, с отдел…
€140,000
Коммерческая с террасой, с Pool, с общественным бассейном в Торревьеха, Испания
Коммерческая с террасой, с Pool, с общественным бассейном
Торревьеха, Испания
Площадь 572 м²
Продаются в Ла Мата, Торревьеха, три помещения общей площадью 572 м2. Они не продаются отдел…
€160,000
Коммерческая с Airport less than 1 hour drive, с Parking private carport, с Parking underground в Торревьеха, Испания
Коммерческая с Airport less than 1 hour drive, с Parking private carport, с Parking underground
Торревьеха, Испания
Площадь 17 м²
Продается очень большой гараж всего в 50 метрах от пляжа и в самом центре Ла Мата. Идеально …
€13,500
Коммерческая 1 спальня с мебелью, с террасой, в хорошем состоянии в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня с мебелью, с террасой, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Ресторан рядом с пляжем Ла Мата в Торревьехе, Коста Бланка. Участок площадью 48 м2, в 5 мин…
€45,000
Коммерческая 1 спальня с террасой, с общественным бассейном, с цокольным этажом в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня с террасой, с общественным бассейном, с цокольным этажом
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Местные для продажи на первом этаже в Residencial де Torrelomas в Torrelamata, Торревьеха. П…
€107,620
Коммерческая 1 ванная в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Habaneras. Общая площадь 100.00 м2, к…
€45,000
Коммерческая 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этот великолепный ресторан расположен в красивом районе Пласа-дель-Театро в Торревьехе . Рес…
€40,000
Коммерческая 3 спальни с балконом, с террасой, с кладовой в Торревьеха, Испания
Коммерческая 3 спальни с балконом, с террасой, с кладовой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 646 м²
Мы предлагаем вам уникальную возможность купить коммерческое здание, чтобы наслаждаться жизн…
€1,85 млн
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 380 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 380.00 м2, состоит из 1 …
€60,000
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 16 м²
Продаётся паркинг в Торревьехе в районе El molino. Общая площадь 16.00 м2, состоит из 1 комн…
€9,500
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 18 м²
Этаж -1
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на -1 этаже. Общая площадь 18…
€13,900
Коммерческая 2 ванных в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Комерческое помещение с лицензией в торговом центре "Филтон" в Лос Валконес
€89,900
Коммерческая 1 ванная в хорошем состоянии, с Close to the sea, с Grilles в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная в хорошем состоянии, с Close to the sea, с Grilles
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Эта великолепная очень просторная механическая мастерская площадью 280 м2 продается, помещен…
€257,260
Коммерческая с парковкой, с Quiet location, с парковочным местом в Торревьеха, Испания
Коммерческая с парковкой, с Quiet location, с парковочным местом
Торревьеха, Испания
Площадь 30 м²
Продается гараж в Торревьехе, на пляже Лос Локос, Фруталес. Это большой закрытый гараж в под…
€20,000
Коммерческая с парковкой, рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive в Торревьеха, Испания
Коммерческая с парковкой, рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive
Торревьеха, Испания
Площадь 11 м²
Продается гараж в центре Торревьехи . Общественная парковка в подвале. Он имеет общую застро…
€6,000
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 53 м²
Этаж -1
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на -1 этаже. Общая площадь 53…
€17,500
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 20 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 20.00 м2, состоит из 1 к…
€7,000

Типы недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура

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