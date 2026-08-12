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Коммерческая недвижимость в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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Торревьеха
48
Ориуэла
9
63 объекта найдено
Коммерческое помещение 202 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 202 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 202 м²
$212,542
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Коммерческое помещение 60 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 60 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Это коммерческое пространство на первом этаже, на уровне улицы, расположено в северной части…
$151,025
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Коммерческое помещение 300 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 300 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Премиум-локация! Просторное коммерческое помещение 300 кв.м. в центреВеликолепное коммерческ…
$667,322
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TekceTekce
Коммерческое помещение 400 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 400 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Уникальная возможность в Торревьехе! Продается: просторное угловое здание с максимальной вид…
$313,792
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Коммерческое помещение 242 м² в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческое помещение 242 м²
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 242 м²
Коммерческое помещение в районе Ломас Кабо Роиг. Коммерческое помещение (ресторан) с отдельн…
$360,413
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Коммерческое помещение 23 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 23 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 23 м²
Гараж с помещением для хранения перед «Parque de las Naciones», Торревьеха
$23,614
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Коммерческое помещение 910 м² в Daya Nueva, Испания
Коммерческое помещение 910 м²
Daya Nueva, Испания
Площадь 910 м²
В продаже готовый бизнес:  коммерческое здание общей площадью 910 м2 на участке пл…
$784,771
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Готовый бизнес 110 м² в Торревьеха, Испания
Готовый бизнес 110 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Просторное коммерческое помещение в самом центре Торревьехи, с 1 ванной комнатой, готовое по…
$182,250
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Коммерческое помещение 270 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 270 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 270 м²
В продаже коммерческое помещение (спортзал) площадью 270 м2 расположено в самом центре Торре…
$313,908
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Коммерческое помещение 250 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 250 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 250 м²
Большое коммерческое помещение на 5 предприятий в центре Торревьехи. Большое коммерческое по…
$342,974
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Коммерческое помещение 100 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Ориуэла, Испания
Площадь 100 м²
В продаже действующий бизнес "Салон Красоты" в районе Playa Flamenca.  Салон рас…
$406,802
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Коммерческое помещение 103 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 103 м²
Ориуэла, Испания
Площадь 103 м²
В продаже новый  бизнес: SPA-салон  в районе Playa Flamenca. Расположен на перво…
$348,671
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Коммерческое помещение 29 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 29 м²
La Mata, Испания
Площадь 29 м²
Закрытый гараж на две машины в центре Ла Маты, рядом с пляжем . Закрытый гараж на две машины…
$44,761
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Коммерческое помещение 300 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 300 м²
Ориуэла, Испания
Площадь 300 м²
Коммерческие помещения в Ла Зения. Коммерческое помещение 300 м2 в Ла Зении. Он состоит из…
$325,534
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Коммерческое помещение 100 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже помещение (ресторан-бар) в Торревьехе, рядом с городской набережной и пляжем Playa…
$156,954
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Премиальный ресторанный комплекс! в Гуардамар, Испания
Премиальный ресторанный комплекс!
Гуардамар, Испания
Площадь 800 м²
Премиальный ресторанный комплекс на Costa Blanca!  Guardamar del Segura (провинция Аликан…
$1,71 млн
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Магазин 507 м² в Торревьеха, Испания
Магазин 507 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 507 м²
Коммерческое помещение площадью 507 м² рядом с пляжем в Торревьехе, Аликанте Коммерческая не…
$2,31 млн
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Коммерческое помещение 200 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 200 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 200 м²
Коммерческие помещения между пляжами Эль Кура и Лос Локос в центре Торревьехи
$203,343
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Коммерческое помещение 60 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 60 м²
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Коммерческое помещение на продажу с действующим салоном красоты – Торговый центр Citrus Cent…
$354,207
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Коммерческое помещение 21 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 21 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 21 м²
Ищете помещение для инвестиций или создания бизнеса? Ознакомьтесь с нашим широким ассортимен…
$21,938
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Коммерческое помещение 90 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 90 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Продается коммерческое помещение в центре Торревьехи. Продается коммерческое помещение в цен…
$267,287
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Коммерческое помещение 316 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 316 м²
La Mata, Испания
Площадь 316 м²
Коммерческое помещение рядом с пляжем Ла Мата-Торревьеха. 25 коммерческих помещений на пляже…
$107,246
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Коммерческое помещение 17 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 17 м²
La Mata, Испания
Площадь 17 м²
Продается очень большой гараж всего в 50 метрах от пляжа и в самом центре Ла Мата. Идеально …
$14,335
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Коммерческое помещение 626 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 626 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 626 м²
Продается апарт -отель в городке Лос Балконес , Торревьеха (Аликанте) . Гостиница расположен…
$1,91 млн
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Коммерческое помещение в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение
Ориуэла, Испания
Число комнат 1
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 170.00 …
$731,300
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Коммерческое помещение 63 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 63 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 63 м²
Коммерческое помещение в Торревьехе на продажу по очень доступной цене. Онo имеет 63 м2 поле…
$52,030
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Коммерческое помещение 166 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 166 м²
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Местные 166 квадратных метров, всего в 30 метрах от моря. Он имеет 1 ванную комнату, 1 туале…
$183,964
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Коммерческое помещение в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Коммерческое помещение
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом расположен на первом этаже и имеет общую площадь 468 м2, распределенную вокруг большой г…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 98 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 98 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
98 м2 помещения, которое функционирует как пиццерия. Он расположен в 300 метрах от пляжа в ю…
$159,276
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Коммерческое помещение 280 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 280 м²
La Mata, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Эта великолепная очень просторная механическая мастерская площадью 280 м2 продается, помещен…
$273,170
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