Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Costa del Sol Occidental
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Бассейн

Дуплексы с бассейном в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
25
Эстепона
20
San Pedro Alcantara
8
Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Откройте для себя Penthouse La Arabesque – полностью отремонтированный двухуровневый пентхау…
$1,11 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти