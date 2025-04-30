Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Costa del Sol Occidental
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на море

Дуплексы у моря в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
21
Эстепона
16
San Pedro Alcantara
6
Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Михас, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры Рядом с Полем Для Гольфа в Михасе. Квартиры находятся в Ла-Кала-де-Михас. Из …
$680,141
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти