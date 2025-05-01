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Квартиры с террасой в Кастельоне, Испания

la Plana Alta
13
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 2 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
$195,814
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Квартира 4 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 4 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
$244,774
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Квартира 3 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 3 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 5/10
Предлагаем вам квартиру в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oro…
$230,208
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Квартира 3 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 3 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
$242,579
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