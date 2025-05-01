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Квартиры на берегу моря в Кастельоне, Испания

la Plana Alta
13
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в la Serratella, Испания
Квартира 2 комнаты
la Serratella, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5
🥇El Campello Прекрасное  место в 15 минутах езды от Аликанте для отдыха и жизни. Рядом школ…
$386,662
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