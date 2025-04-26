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Квартиры с террасой в Картахене, Испания

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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$191,224
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$190,233
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$232,837
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ Новый совр…
$347,896
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Пентхаус в Картахена, Испания
Пентхаус
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ Новый совр…
$370,708
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$164,472
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$174,380
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ Новый совр…
$370,708
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ Новый совр…
$422,037
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$181,316
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Бунгало на продажу в Мар-де-Кристаль, Мурсия, Коста-Калида. Дома на первом или верхнем этаже…
$272,559
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Параметры недвижимости в Картахене, Испания

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