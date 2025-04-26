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Квартиры с гаражом в Картахене, Испания

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Картахена, Испания
Квартира 4 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Жилой комплекс вилл в Плайя Хонда состоит из 16 участков площадью от 400 до 800 квадратных м…
$634,583
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Параметры недвижимости в Картахене, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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