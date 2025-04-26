Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Картахена
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Картахене, Испания

пентхаусы
6
двухкомнатные
26
трехкомнатные
24
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$191,224
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$190,233
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$232,837
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$164,472
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$174,380
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$181,316
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Картахене, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти