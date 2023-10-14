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Квартиры с видом на море в Картахена, Испания

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Бунгало на продажу в Мар-де-Кристаль, Мурсия, Коста-Калида. Дома на первом или верхнем этаже…
€249,950
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Апартамент / Квартира в La Manga del Mar Menor. Совершенно новые апартаменты в La Manga del …
€137,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Апартамент / Квартира в La Manga del Mar Menor. Совершенно новые апартаменты в La Manga del …
€146,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Апартамент / Квартира в Mar de Cristal - Mar Menor. Апартаменты в современном стиле, с откры…
€185,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Роскошный жилой комплекс, и вы не найдете лучшего места, чтобы насладиться комфортом и прир…
€198,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Картахена, Испания
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Апартаменты расположены на набережной в Ла Манга дель Мар Менор. Они расположены в уникальн…
€338,000

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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