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Виллы с террасой на Канарских островах, Испания

Санта-Крус-де-Тенерифе
45
Adeje
28
Arona
6
Лас-Пальмас
3
Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Dream Homes Tenerife представляет этот красивый дом на продажу в Варадеро, Пуэрто-де-Сантьяг…
$518,605
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Вилла в Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63 млн
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Вилла в Пахара, Испания
Вилла
Пахара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
$385,420
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Вилла в Пахара, Испания
Вилла
Пахара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$325,972
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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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