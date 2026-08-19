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Виллы в Сан-Мигель-де-Абона, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье Тенерифе …
Цена по запросу
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Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Мы рады предложить на продажу уникальную виллу в окружении садов и на первой линии от океана…
$3,43 млн
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Вилла 5 комнат в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла 5 комнат
Urbanizacion El Guincho, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
$909,627
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