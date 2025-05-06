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Виллы в Los Cristianos, Испания

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4 объекта найдено
Вилла в Arona, Испания
Вилла
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Сад, Терраса, парковка, вид на горы, Балкон
$1,36 млн
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Вилла в Arona, Испания
Вилла
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Сад, Терраса, Общий бассеин, Балкон
$450,634
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Вилла в Arona, Испания
Вилла
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
$969,745
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Вилла в Arona, Испания
Вилла
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
$633,640
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