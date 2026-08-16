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Дуплексы с видом на горы на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
25
Адехе
10
Арона
10
Лос-Кристианос
6
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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Двухуровневые апартаменты (дуплекс) в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе…
$449,061
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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
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