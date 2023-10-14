Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Канарские острова
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы на Канарских островах, Испания

Arona
11
Adeje
6
Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 229 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€651,435
Бунгало 2 спальни с садом, с общественным бассейном, с цокольным этажом в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с общественным бассейном, с цокольным этажом
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
€190,388
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
€272,088
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты в Ориуэла Коста, Коста Бланка 24 дома с прекрасными местами общего пользования, …
€289,590
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с общественным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с общественным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Новый жилой комплекс с апартамент…
€244,770
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 3
Продаётся пентхаус в Вильяхойосе в районе Playa del moro, располагается на 3 этаже. Общая пл…
€1,51 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Испания, Испания
Комнаты 3
Площадь 274 м²
Современные двухуровневые апартаменты новой постройки на продажу в Бенитачеле (между Хавеей …
€459,011
Дом 5 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
€746,872
Вилла 6 спален в Torrent, Испания
Вилла 6 спален
Torrent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 422 м²
Luxurious detached house in full urbanización SUMMITS OF CALICANTO. Available in rent and in…
€475,546
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 98 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is centr…
€329,950
Таунхаус 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€333,603
Дом 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Невероятная вилла с собственным бассейном и большим садом с барбекю всего в 100 метрах от м…
€796,663

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти