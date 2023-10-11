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Квартиры с видом на море в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
25
Тарифа
6
Квартира В архив
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13 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€640,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€460,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€445,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€370,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€360,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€719,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€495,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€619,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€409,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€399,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€364,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€329,000
Квартира 4 спальни с гаражом, у моря, с Lift в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с гаражом, у моря, с Lift
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 269 м²
Квартира с видом на море в Сотогранде, Кадис Первый этаж с частным бассейном, частным гаражо…
€1,83 млн

Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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