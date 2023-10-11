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Квартиры с видом на горы в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
25
Тарифа
6
Квартира В архив
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18 объектов найдено
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€3,50 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,40 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€850,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€719,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€495,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€619,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€409,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€399,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€364,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€329,000
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,74 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,26 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,87 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,76 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,34 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,21 млн

Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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