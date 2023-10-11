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Испания
Жилая
Campo de Gibraltar
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Campo de Gibraltar, Испания
San Roque
25
Тарифа
6
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18 объектов найдено
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Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
6
5
295 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€3,50 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
5
3
201 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
4
2
144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
4
2
144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
3
2
100 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€850,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
4
2
120 м²
4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€719,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
3
2
120 м²
4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
5
3
152 м²
4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€619,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
4
2
129 м²
4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€409,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
4
2
129 м²
4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€399,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
3
2
111 м²
4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€364,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
3
2
109 м²
4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€329,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
5
4
309 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,74 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
5
4
273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,26 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
5
4
273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,87 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
4
3
232 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,76 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
4
3
218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,34 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
4
3
218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,21 млн
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Типы недвижимости в Campo de Gibraltar
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