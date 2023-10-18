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Квартиры-студии в Campo de Gibraltar, Испания

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2 объекта найдено
Студия 1 ванная с лифтом, с террасой, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Студия 1 ванная с лифтом, с террасой, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€160,000
Студия 1 ванная с лифтом, с бронированной дверью, с видеодомофоном в Тарифа, Испания
Студия 1 ванная с лифтом, с бронированной дверью, с видеодомофоном
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€150,000

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с бассейном
у моря
недорогая
элитная
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