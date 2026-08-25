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Пентхаусы в Campo de Gibraltar, Испания

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San Roque
9
Тарифа
6
Пентхаус Удалить
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16 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$1,09 млн
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 3/3
Отличный двухуровневый пентхаус на престижном гольф-курорте с огромными террасами, общим бас…
$734 338
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 2/3
Элегантный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой крышей с террасой, общим бассейном, …
$447 610
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3/3
Премиальный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, общим садом и потрясающим…
$545 549
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$780 794
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$819 724
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$700 418
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$987 799
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428 476
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Duplex attic in 2018 building with pool on the community roof. It is a third exterior plant…
$650 850
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Beautiful attic in Ventura Building, enjoys sea views from its private terrace and from its …
$390 510
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
The last attic for sale in a new promotion of the new Ocean View work, enjoys the best rates…
$466 443
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот просторный пентхаус с двумя спальнями в Ла Алькайдеса предлагает открытые панорамные ви…
$487 533
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390 510
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Площадь 88 м²
I sell magnificent duplex attic in the center of rate, the house includes parking and storag…
$488 138
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Пентхаус 3 комнаты в La Linea de la Concepcion, Испания
Пентхаус 3 комнаты
La Linea de la Concepcion, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
(EN) PENTHOUSE IN LA ALCAIDESA WITH GOLF COURSE VIEWS, JUST 5 MINUTES FROM THE BEACH Except…
$342 434
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Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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