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Квартиры и апартаменты в Campo de Gibraltar, Испания

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San Roque
54
Тарифа
26
La Linea de la Concepcion
7
Квартира Удалить
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87 объектов найдено
Квартира 1 спальня в La Linea de la Concepcion, Испания
Квартира 1 спальня
La Linea de la Concepcion, Испания
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Описание объекта: В престижном районе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон расположен эксклюзивный жило…
$353 936
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Квартира 2 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 2 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Потрясающие квартиры в Сотогранде, Кадис в комплексе отельного типа Сотогранде – небольшой г…
$983 276
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Потрясающие квартиры в Сотогранде, Кадис в комплексе отельного типа Сотогранде – небольшой г…
$1,58 млн
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$637 814
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Квартира 3 спальни в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Ключевой готовый эксклюзивный жилой проект с новыми апартаментами и пентхаусами с 2 и 3 спал…
$768 140
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Квартира 2 спальни в La Linea de la Concepcion, Испания
Квартира 2 спальни
La Linea de la Concepcion, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Описание объекта: На берегу моря в престижном районе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон строится экск…
$450 983
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$1,09 млн
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$550 690
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$507 633
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 3/3
Отличный двухуровневый пентхаус на престижном гольф-курорте с огромными террасами, общим бас…
$734 338
НДС
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1
Изысканная квартира на среднем этаже в престижном гольф-курорте с террасой, общим бассейном …
$515 043
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 2/3
Элегантный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой крышей с террасой, общим бассейном, …
$447 610
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3/3
Премиальный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, общим садом и потрясающим…
$545 549
НДС
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Потрясающие квартиры в Сотогранде, Кадис в комплексе отельного типа Сотогранде – небольшой г…
$1,12 млн
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Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$871 323
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$455 305
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$780 794
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$501 479
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$819 724
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$599 078
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$700 418
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Квартира 2 спальни в La Linea de la Concepcion, Испания
Квартира 2 спальни
La Linea de la Concepcion, Испания
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Описание объекта: В престижном районе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон расположен эксклюзивный жило…
$570 865
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$396 069
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Квартира 3 спальни в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в наше эксклюзивное сообщество роскошных квартир и пентхаусов в самом сердц…
$1,39 млн
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$987 799
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Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
New construction studio for sale. The house is very bright and is located on the 3rd floor o…
$162 713
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Квартира 4 комнаты в Torreguadiaro, Испания
Квартира 4 комнаты
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в этот эксклюзивный жилой проект, предлагающий новые апартаменты и пентхаус…
$516 553
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428 476
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ Жилой комплекс идеально сочетает в себе зеленые зоны и са…
$690 672
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Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ, КАДИС Новый жилой комплекс апартаментов и таунхаусов в п…
$615 220
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Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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