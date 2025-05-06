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Квартиры с террасой в Кадисе, Испания

San Roque
60
Тарифа
28
Квартира Удалить
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14 объектов найдено
Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Площадь 88 м²
I sell magnificent duplex attic in the center of rate, the house includes parking and storag…
$488,138
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Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
I sell a central studio with a terrace .studio has a equipped kitchen, bathroom and balcony.…
$130,170
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Квартира 1 спальня в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Apartment in the central part. This is the second external floor with an approximate area o…
$195,255
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Квартира 1 спальня в Facinas, Испания
Квартира 1 спальня
Facinas, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
110m2 renovated house with the patio included habitable around 60m2. It consists of 1 bedroo…
$173,560
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428,476
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Beautiful attic in Ventura Building, enjoys sea views from its private terrace and from its …
$390,510
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Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
A completely renovated house, very bright and cozy. 2 ° floor without an elevator. It is loc…
$155,119
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Квартира 3 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Very bright apartment by the beach. It consists of three bedrooms, two bathrooms, living ro…
$298,306
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Duplex attic in 2018 building with pool on the community roof. It is a third exterior plant…
$650,850
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Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
The new construction studio for sale. Dom is very bright and is located on the 2nd floor of …
$173,560
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Квартира 2 спальни в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
A spacious apartment with bedrooms 2 and bathrooms 2 in the newly built Ocean View building.…
$320,001
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Beautiful attic located in the beach area with sea views belonging to a beautiful urbanizati…
$390,510
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
The last attic for sale in a new promotion of the new Ocean View work, enjoys the best rates…
$466,443
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Типы недвижимости в Кадисе

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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