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Квартиры с садом в Кадисе, Испания

San Roque
60
Тарифа
28
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2 объекта найдено
Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Beautiful attic located in the beach area with sea views belonging to a beautiful urbanizati…
$390,510
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Типы недвижимости в Кадисе

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с террасой
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