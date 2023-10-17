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Продажа офисных помещений в Бенидорм, Испания

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3 объекта найдено
Офис 1 спальня в Бенидорм, Испания
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
€140,000
Офис в Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
Речь идёт  о  коммерческой сети которая успешно работает по всей Испании.   Город :  …
€13,15 млн
Офис в Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
Коммерческий инвестиционный продукт Это коммерческий объект, сдаваемый в аренду сетью по все…
€12,50 млн
Realting.com
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