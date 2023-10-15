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Дома с видом на море в Барселона, Испания

Maresme
13
Баш-Льобрегат
9
Martorell
6
Sitges
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
8 объектов найдено
Вилла с видом на море в Sitges, Испания
Вилла с видом на море
Sitges, Испания
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - &nbs…
€9,20 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 344 м²
Количество этажей 3
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
€6,90 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Sitges, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Sitges, Испания
Количество спален 6
Площадь 695 м²
Количество этажей 3
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
€3,30 млн
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города в Барселона, Испания
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города
Барселона, Испания
Площадь 1 774 м²
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
€14,00 млн
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом, в центре города в Барселона, Испания
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 700 м²
Чудесный дом на первой линии моря расположен всего в 5 минутах от аэропорта Барселоны и 10 …
€18,00 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барселона, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 417 м²
Современный дом расположен в  городе Valldoreix, Испания. Расстояние до центра Барселоны 20 …
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Барселона, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…
€1,000,000
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castelldefels, Испания
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castelldefels, Испания
Комнаты 6
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…
€3,90 млн

Типы недвижимости в Барселона

виллы

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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