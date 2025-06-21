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Продажа домов с видом на горы в Барселоне, Испания

Castelldefels
20
Sitges
12
Martorell
6
Gava
5
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2 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Барселона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 20/20
Просторный пентхаус рядом с пляжем и городской инфраструктурой в Барселоне Этот двухуровневы…
$2,54 млн
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Дом 6 комнат в Vallromanes, Испания
Дом 6 комнат
Vallromanes, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
🏡Роскошная вилла в престижной зоне гольфа Вальроманес 🛻Гараж на 2 машины 💎 В 25 минута…
$646,816
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