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Продажа домов с садом в Барселоне, Испания

Castelldefels
20
Sitges
12
Martorell
6
Gava
5
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5 объектов найдено
Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
$1,95 млн
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Дом 6 комнат в Vallromanes, Испания
Дом 6 комнат
Vallromanes, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
🏡Роскошная вилла в престижной зоне гольфа Вальроманес 🛻Гараж на 2 машины 💎 В 25 минута…
$646,816
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
$1,84 млн
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Вилла в Gelida, Испания
Вилла
Gelida, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
$6,30 млн
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
$1,95 млн
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