Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Бадахос
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры на берегу моря в Бадахосе, Испания

пентхаусы
8
многоуровневые квартиры
4
однокомнатные
7
двухкомнатные
38
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 106 м²
Комплекс расположен на побережье Коста Бланка, на пляже Альбир в Альфас-дель-Пи (Аликанте), …
$506,243
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Квартира в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 190 м²
Проект состоит из 14 квартир, все с большими террасами, двух коммерческих помещений на перво…
$1,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Квартира в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 138 м²
Новый жилой комплекс бунгало в престижном районе Финестрат-Бенидорм на побережье Коста Бланк…
$361,499
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бадахосе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти