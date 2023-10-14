Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Альмерия
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Альмерия, Испания

Cuevas del Almanzora
6
Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном в Vera, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном
Vera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
€379,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном в Vera, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном
Vera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
€359,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Виллы с 3 спальнями Виллы в средиземноморском стиле с частной территорией, 3 спальнями и 3 в…
€390,000

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти