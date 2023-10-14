ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Альмерия
Виллы
Виллы с бассейном в Альмерия, Испания
Cuevas del Almanzora
6
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
3
80 м²
РОСКОШНАЯ И ДИЗАЙНЕРСКАЯ КВАРТИРА РЯДОМ С ГОЛЬФ ПОЛЕМ Роскошная квартира, состоящая из 3 бо…
€376,643
Рекомендовать
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
2
2
68 м²
€235,577
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
270 м²
Вы хотите иметь дом на берегу моря с сосновым лесом поблизости, чтобы гулять, заниматься сп…
€384,390
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом
Xabia Javea, Испания
5
6
335 м²
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2. Расположена в долине Pinomar с видом на…
€1,20 млн
Рекомендовать
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Картахена, Испания
6
5
481 м²
4/4
Элитная Отдельная Вилла Класса Люкс с 5-ю Спальнями и Панорамным Видом на Море в Картахене, …
€4,54 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
98 м²
€245,897
Рекомендовать
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5
5
592 м²
Уютная вилла на вершине холма, с восхитительным панорамным видом на побережье, С…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с гаражом, с охраной
Finestrat, Испания
4
3
188 м²
Продается уникальный дом в поселке Sierra Cortina. Sierra Cortina элитный посёлок с великоле…
€872,933
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Finestrat, Испания
3
2
86 м²
Элитный жилой комплекс, состоящий из домов с 3 и 2 спальнями. Жилой комплекс расположен в Фи…
€341,577
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5
6
400 м²
Просторный, полностью отремонтированный семейный дом, расположенный в отличном месте, рядом …
€3,51 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
2
2
73 м²
€254,002
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
3
81 м²
Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спален, 2 из которых апартаменты, 2 ванных комнат.…
€347,544
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Альмерия, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL