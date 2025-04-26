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Виллы с садом в Альмерии, Испания

Вера
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5 объектов найдено
Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 249 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$897,412
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 241 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$865,163
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 255 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$1,02 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 333 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$871,018
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 255 м²
Откройте для себя непревзойденный образ жизни на побережье Альмерии, на эксклюзивном средизе…
$1,05 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Параметры недвижимости в Альмерии, Испания

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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