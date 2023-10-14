Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Альмерия

Жильё с бассейном в Альмерия, Испания

Cuevas del Almanzora
17
1 объект найдено
Дом 3 спальни с бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Площадь 195 м²
Объекты жилой недвижимости на 2 и 3 спальни с балконом, садом или солярием, и с частным пар…
€370,000

Типы недвижимости в Альмерия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти