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Жильё с видом на море в Альмерия, Испания

Cuevas del Almanzora
17
39 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€260,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€243,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€227,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€182,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€166,000
Бунгало 2 спальни у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€255,500
Бунгало 2 спальни у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€247,500
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Замечательные квартиры рядом с пляжем Квартиры с 1, 2 или 3 спальнями, с садом на первом эта…
€175,000
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€219,500
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€269,500
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Комфортабельное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже о…
€197,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 2/3
Современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей…
€295,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 2/3
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей площа…
€215,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже общей площа…
€272,000
Квартира 1 спальня с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€128,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
€160,000
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€237,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€181,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€143,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€171,000
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с ванной в Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с ванной
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€138,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€149,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 1/2
Предлагаем новое современное бунгало с видом на море в городе Сан-Хуан де лос Террерос с кри…
€222,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€510,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€293,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€235,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€193,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Pulpi, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этот комплекс идеальное место для проживания на средиземноморском побережье в условиях уеди…
€278,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Апартамент / Квартира в San Juan de los Terreros. Насладитесь удивительной прозрачностью сре…
€141,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Апартамент / Квартира в San Juan de los Terreros. Насладитесь удивительной прозрачностью сре…
€169,000

Типы недвижимости в Альмерия

квартиры
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Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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