ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Аликанте
Квартиры
Квартиры с видом на море в Аликанте, Испания
пентхаусы
17
однокомнатные
5
двухкомнатные
53
трехкомнатные
102
четырехкомнатные
29
Квартира
Очистить
31 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Аликанте, Испания
2
2
116 м²
1/2
Салон с обеденной зоной, 2 спальни, 2 ванные комнаты, кухня, солярий 52 м2, верхний этаж. Пл…
€179,000
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
195 м²
1/1
Современная квартира на первом этаже в Бенитачеле - Кумбре дель Соль- красивой прибрежной зо…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
3
2
86 м²
Апартаменты в Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из 35 новых домо…
€392,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
4
2
98 м²
Апартаменты в Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из 35 новых домо…
€469,750
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
5
2
130 м²
2/10
Роскошные Квартиры с 4 Спальнями и Видом на Море в Центре Аликанте Предлагаемые квартиры рас…
€417,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
5
2
104 м²
3/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€386,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
4
2
97 м²
2/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€280,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
3
1
71 м²
6/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€254,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
3
2
60 м²
2/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
5
2
191 м²
7
Квартиры с Видом на Море в Центре Аликанте, Коста-Бланка Эти апартаменты расположены в центр…
€381,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
4
2
93 м²
7
Квартиры с Видом на Море в Центре Аликанте, Коста-Бланка Эти апартаменты расположены в центр…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
4
2
135 м²
8
Квартиры с Видом на Море в Городе Аликанте Рядом с Пляжем и Всей Инфраструктурой Аликанте ра…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
4
2
115 м²
8
Квартиры с Видом на Море в Городе Аликанте Рядом с Пляжем и Всей Инфраструктурой Аликанте ра…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
3
2
90 м²
8
Квартиры с Видом на Море в Городе Аликанте Рядом с Пляжем и Всей Инфраструктурой Аликанте ра…
€251,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Аликанте, Испания
4
2
110 м²
1/5
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Аликанте. А…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Аликанте, Испания
4
2
109 м²
1/5
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Аликанте.Кв…
€182,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Аликанте, Испания
3
2
Обновленная квартира на продажу в Калле Сан Висенте, Аликанте. 107м2 светлая квартира на про…
€262,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Аликанте, Испания
3
2
79 м²
Квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Жилье в отличном состоянии, состоящее из 3 спален, …
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
3
2
82 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Продвижение 53 жилищ от 1 до 4 комнат с га…
€330,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
4
2
97 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A promotion of 53 homes from 1 to 4 bedroo…
€397,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
2
2
66 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Продвижение 53 жилищ от 1 до 4 комнат с га…
€273,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Аликанте, Испания
4
2
88 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из …
€407,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Аликанте, Испания
2
1
52 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из …
€234,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Аликанте, Испания
3
2
70 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из …
€302,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря, с общественным бассейном, с Investment
Аликанте, Испания
3
2
98 м²
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…
€416,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря, с общественным бассейном, с Double Glazing
Аликанте, Испания
3
2
81 м²
Квартиры на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Эта акция состоит из домов с 1, 2, 3 и 4 спаль…
€344,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
3
2
103 м²
1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 10…
€329,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
4
2
122 м²
1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 12…
€401,400
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
3
1
114 м²
6
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Playa San Juan, располагается на 6 этаже. Общая пло…
€237,990
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
4
2
140 м²
8
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Playa San Juan, располагается на 8 этаже. Общая пло…
€359,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL