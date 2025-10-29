  1. Realting.com
  Застройщики
  MR GROUP

MR GROUP

Россия, Москва
Застройщик
Меньше месяца
English, Русский
www.mr-group.ru/private
О застройщике

MR Private — галерея коллекционной недвижимости класса deluxe, где каждый проект — произведение искусства. Объекты MR Private воплощают в себе эталонное видение современной роскоши и комфорта. Атмосфера уединенности в самом центре столицы России, камерный формат и авторская архитектура, внимательный консьерж-сервис и комьюнити близких по духу людей — сочетание этих преимуществ делает проекты MR Private по-настоящему особенными. Миссия MR Private — формирование пространства будущего с уважением к наследию и вниманием к каждой детали.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 19:50
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
10:00 - 20:00
Вторник
10:00 - 20:00
Среда
10:00 - 20:00
Четверг
10:00 - 20:00
Пятница
10:00 - 20:00
Суббота
10:00 - 20:00
Воскресенье
10:00 - 20:00
MR Group
MR Group
