Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Квартиры

Купить квартиру в Мерсин, Турция

Мерсин
137
Mezitli
23
Erdemli
14
Toroslar
7
Yenisehir
3
Tarsus
2
Akdeniz
1
Квартира В архив
Очистить
564 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 6 комнатв Erdemli, Турция
Квартира 6 комнат
Erdemli, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² 6 Этаж
€ 207,000
К продаже представлена квартира 5+1  в центральном районе Мезитли. Квартира расположена на 6…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1 Этаж
€ 125,000
К продаже представлены квартиры 2+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Квартир…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м² 4 Этаж
€ 144,000
К продаже представлена  квартира 3+1  в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварт…
Квартира 5 комнатв Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² 5 Этаж
€ 163,000
К продаже представлены квартиры 4+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Квартир…
Квартира 2 спальнив Akdeniz, Турция
Квартира 2 спальни
Akdeniz, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/11 Этаж
€ 95,000
Квартиры 2+1 с видом на море и лимонные сады в Чешмели, Мерсин 2 жилых блока на территории.…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 8 Этаж
€ 132,000
К продаже представлена просторная квартира 3+1 в районе Эрдемли. Квартира расположена на 8-м…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 1 Этаж
€ 132,000
К продаже представлена квартира 2+1 в районе Арпачбахшиш. Квартира имеет общую площадь 135 м…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 2 Этаж
€ 100,500
На продажу выставлена квартира 2+1 общей площадью 140 м2 в районе Тедже. Квартира расположен…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 116,500
К продаже представлены квартира 2+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Квартир…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 12 Этаж
€ 103,500
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 2+1. Квартира расположена на 1…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² 4 Этаж
€ 104,500
К продаже представлена квартира 3+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Квартир…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/14 Этаж
€ 73,000
 Общие характеристики:  Центральная система отопления - теплый пол Использ…
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 13 Этаж
€ 75,000
К продаже представлена квартира 1+1, имеет общую площадь 64 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 1 спальняв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 16/24 Этаж
€ 119,436
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 5 спаленв Mezitli, Турция
Квартира 5 спален
Mezitli, Турция
6 Количество комнат 1 ванных комнат 350 м² 5/17 Этаж
€ 439,000
Комплекс Liparis 1 с его ультра-социальным районом у моря является одним из самых престижных…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 13 Этаж
€ 154,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 13 этаже пятнадцатиэтажного жилого к…
Квартира 2 спальнив Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни
Mezitli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² 1/9 Этаж
€ 196,000
Роскошная недвижимость в центре города и рядом с песчанным пляжем 200 метров до моря и разв…
Квартира 1 спальняв Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня
Yalinayak, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/14 Этаж
€ 73,000
1+1 – 74М2 2+1 – 99М2 1. Индивидуальная система газового отопления. 2. …
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 5 Этаж
€ 76,000
К продаже представленf квартира 1+1, имеет общую площадь 57 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 1 Этаж
€ 152,500
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлены квартиры 2+1. Квартиры расположены с 1 …
Квартира 5 комнатв Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м² 5 Этаж
€ 276,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлены квартиры 4+1. Квартиры расположена на 5…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1 Этаж
€ 104,000
На продажу выставлена  квартира 3+1  в быстроразвивающемся районе Мерсина – Томюк. Квартира …
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 205 м² 7 Этаж
€ 394,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 3,5+1. Квартира расположена на…
Квартира 5 комнатв Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 380 м² 9 Этаж
€ 394,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 4+1. Квартира расположена на 9…
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1 Этаж
€ 68,500
К продаже представленf квартира 1+1, имеет общую площадь 57 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 4 Этаж
€ 181,000
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлена квартира 2,5+1. Квартира расположена на…
Квартира 4 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 6 Этаж
€ 173,500
К продаже представлена квартира 3+1, имеет общую площадь 150 м2 и находится в комплексе райо…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 1 Этаж
€ 132,500
К продаже представлены квартиры 2+1 в районе Аяш, Эрдемли. Квартиры имеет общую площадь 97 м…
Квартира 3 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 5 Этаж
€ 119,000
К продаже представлена квартира 2+1 в районе Арпачбахшиш. Квартира имеет общую площадь 125 м…

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти