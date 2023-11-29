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Многоуровневые квартиры в Мерсин, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален в Мерсин, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Мерсин, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Район Эрдемли. Квартира дуплекс готовый. Дому 4 года.
€150,000
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Мерсин, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Мерсин, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 19/20
Дуплекс 5+1. Мерсин, Мезитли, Акдениз махалеси. Возможно получение ВНЖ. ПОДХОДИТ ДЛ…
€275,000
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Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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