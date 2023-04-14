Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Дома

Купить дом в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
41
Arona
22
Лос-Кристианос
10
Guia de Isora
6
Сантъяго-дель-Тейде
6
Санта-Крус-де-Тенерифе
4
San Miguel de Abona
3
Santa Ursula
3
Показать больше
116 объектов найдено
Дуплекс 2 спальнив Parque De La Reina, Испания
Дуплекс 2 спальни
Parque De La Reina, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 199,900
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
Вилла 4 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 284 м² 1/2 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Бунгало 2 спальнив Miraverde, Испания
Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 5 спаленв Miraverde, Испания
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м²
€ 2,370,000
Cовременная вилла 5 спален в минималистском стиле расположена в жилом районе Роке-дель-Конде…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Дом 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дом 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 455,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот сказочный таунхаус с 3 спальнями в Пуэрто-де-Сант…
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 1,890,000
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
Таунхаус 3 спальнив Guia de Isora, Испания
Таунхаус 3 спальни
Guia de Isora, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 169,000
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
Вилла 5 спаленв Miraverde, Испания
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 515 м²
€ 2,300,000
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
Дом 3 спальнив Tacoronte, Испания
Дом 3 спальни
Tacoronte, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 190 м² 1/2 Этаж
€ 505,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Adeje, Испания
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
80 м²
€ 429,500
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
Дом 3 спальнив Adeje, Испания
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
81 м²
€ 369,000
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
Дом 3 спальнив Miraverde, Испания
Дом 3 спальни
Miraverde, Испания
150 м²
€ 366,000
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
Дом 3 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
81 м²
€ 343,000
Просторная и светлая вилла в комплексе Sueño Azul в Кальяо Сальвахе. Состоит из просторной …
Дом 3 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
81 м²
€ 349,000
Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спален, 2 из которых апартаменты, 2 ванных комнат.…
Дом 3 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
112 м²
€ 475,000
Двухэтажная вилла в Мадроньяле с видом на океан. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 2 ва…
Дом 3 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
81 м²
€ 950,000
Роскошная вилла в комплексе Sueño Azul в Кальяо Сальвахе на берегу океана. Состоит из прост…
Дом 9 спаленв Granadilla de Abona, Испания
Дом 9 спален
Granadilla de Abona, Испания
10 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
€ 650,000
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
Дом 5 спаленв Guia de Isora, Испания
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат 385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,230,000
Продается вилла в районе Ла Кальдера в Santiago del Teide на окраине Лос-Гигантес, всего в н…
Вилла 5 спаленв Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
2 ванных комнат 427 м²
€ 1,750,000
Продается великолепная вилла с 5 спальнями в Плайя де Лас Америкас. Расположена в первой лин…
Дом 3 спальнив Guia de Isora, Испания
Дом 3 спальни
Guia de Isora, Испания
2 ванных комнат 173 м²
€ 265,000
Dream Homes Tenerife представляет этот великолепный двухэтажный дом с тремя спальнями в Чио.…
Вилла 4 спальнив Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Вилла 4 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
2 ванных комнат 577 м²
€ 1,300,000
Продается красивая отдельностоящая вилла в на юге Тенерифе в зоне Los Menores. Место, где вы…
Вилла 4 спальнив Guia de Isora, Испания
Вилла 4 спальни
Guia de Isora, Испания
6 ванных комнат 364 м²
€ 3,990,000
Роскошный особняк, площадью 364 м2, построенный на южном побережье острова Тенерифе. Располо…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 228 м²
€ 1,349,000
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 464 м² Количество этажей 2
€ 1,540,000
Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens&nbs…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 ванных комнат 234 м² Количество этажей 2
€ 1,365,000
Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens&nbs…
Вилла 4 спальнив Arona, Испания
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат 6 ванных комнат 400 м²
€ 1,950,000
Вилла в Коста Адехе в районе Сан Эухенио Альто с панорамным видом на океан и частным бассейн…
Вилла 3 спальнив San Miguel de Abona, Испания
Вилла 3 спальни
San Miguel de Abona, Испания
2 ванных комнат
€ 455,000
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Amarilla Golf, на южном побережь…

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти