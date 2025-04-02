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Продажа домов в La Orotava, Испания

3 объекта найдено
Дом 1 спальня в La Orotava, Испания
Дом 1 спальня
La Orotava, Испания
Количество спален 1
Продается большой дом с великолепной плантацией апельсинов на северном побережье Тенерифе. Н…
$1,40 млн
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Вилла в Ла-Оротава, Испания
Вилла
Ла-Оротава, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Южная часть острова Тенерифе, побережье Коста Адехе. Совершенно новая вилла 2019 года пос…
$3,27 млн
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Дом 3 спальни в La Orotava, Испания
Дом 3 спальни
La Orotava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 080 м²
Продается уютный дом на северном побережье Тенерифе. Расположен в городе La Orotava, в краси…
$567,927
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