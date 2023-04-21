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Виллы в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
59
Los Alcazares
52
Мурсия
50
San Javier
32
Картахена
26
Torre Pacheco
18
Bajo Guadalentin
16
Alhama de Murcia
9
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270 объектов найдено
Вилла 4 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 136 м²
€ 431,900
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
Вилла 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 343,900
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 347,900
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 373,900
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
Вилла 4 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат 149 м²
€ 335,000
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
Вилла 4 спальни в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
4 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, в которых средиземноморский стиль экстерьера со…
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 126 м²
€ 466,960
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, в которых средиземноморский стиль экстерьера со…
Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 115 м²
€ 399,950
Жилой комплекс из двухквартирных и отдельных вилл, расположенный в Сантьяго-де-ла-Рибера, на…
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 334,000
Жилой комплекс, состоящий всего из 22 отдельных вилл, расположенный в Лос-Алькасарес. Виллы,…
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат 161 м²
€ 679,000
Blue Swing - это группа роскошных вилл менее чем в 500 метрах от Плайя-дель-Кармоли и гольф-…
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 425,000
Амбициозный проект, расположенный в Каласпарре, Мерсия, состоящий из отдельно стоящих вилл, …
Вилла 2 спальни в El Saladillo, Испания
Вилла 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 259,900
Виллы Atenea - это частный жилой комплекс, состоящий из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальням…
Вилла 4 спальни в El Saladillo, Испания
Вилла 4 спальни
El Saladillo, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 384,900
Частный жилой комплекс, состоящий из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположенный на…
Вилла 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 250,000
Комплекс представляет собой набор отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, спроек…
Вилла 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 245,000
Комплекс представляет собой набор отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, спроек…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
3 ванных комнат 113 м²
€ 329,000
Две современные и элегантные виллы в Сан Педро дель Пинатар, прекрасном месте на юге Коста Б…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 409,000
Две современные и элегантные виллы в Сан Педро дель Пинатар, прекрасном месте на юге Коста Б…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 409,000
Две современные и элегантные виллы в Сан Педро дель Пинатар, прекрасном месте на юге Коста Б…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 445,000
Четыре эксклюзивные виллы, расположенные в лучшем жилом районе Сан-Педро-дель-Пинатар. В пят…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
4 ванных комнат 143 м²
€ 339,000
Две смежные виллы в современном стиле в Сан-Педро-дель-Пинатар всего в 800 метрах от пляжа. …
Вилла 4 спальни в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 153 м²
€ 565,950
Жилой комплекс состоит из вилл с 3 или 4 спальнями, 3 ванными комнатами, просторной гостиной…
Вилла 4 спальни в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 145 м²
€ 655,000
Комплекс из вилл с 3 или 4 спальнями, 2 или 3 ванными комнатами, просторным салоном, оборудо…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 253,000
Потрясающие виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в тихом месте в Сан-Педро-дель-Пинатар…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 319,950
Красивая вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия. Вилла расположена на одном этаже, имеет 3 с…
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
3 ванных комнат 198 м²
€ 195,000
Отдельная вилла в Авилесесе, Мурсия, рядом с гольф-курортами Hacienda Riquelme и Peraleja и …
Вилла 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
1 ванных комнат 96 м²
€ 237,000
Вилла расположена в 5 минутах ходьбы от пляжа Ло Паган.1 1 отдельных домов с земельным учас…
Вилла 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 169,900
Новые виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами с большим садом 245 м2, частной парковкой и …
Вилла 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 205,000
Новые виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами с большим садом 283 м2, частной парковкой и …
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 334,000
4 красивых современных виллы под ключ на участках площадью 400-450 м2, расположенных в Плайя…
Вилла 3 спальни в Las Beatas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 225,000
Виллы расположены в Сан-Педро-дель-Пинатар, в жилом комплексе. В нескольких минутах ходьбы е…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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