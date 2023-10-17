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34 объекта найдено
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Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Javier, Испания
4
3
135 м²
О проекте: эксклюзивная вилла, расположенная на 1-й линии гольфа в Рода-Гольф, Коста-Калида.…
€690,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
2
105 м²
О проекте: несколько независимых вилл, расположенных на престижном поле для гольфа Roda на п…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с кладовой
San Javier, Испания
3
2
100 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 одноэтажных независимых вилл, расположенных в Сан-Хав…
€699,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
4
2
130 м²
Отдельные Дома с 3 Спальнями и Личными Бассейнами Лос-Алькасарес, Коста-Калида Отдельные дом…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
San Javier, Испания
4
3
135 м²
Вилла на передней линии гольфа в Роде, Коста Калида Роскошный дом с частным бассейном и парк…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
3
150 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€849,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
114 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€539,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
San Javier, Испания
3
2
100 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€349,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
3
2
110 м²
Жилой комплекс в Сан-Хавьере, красивом прибрежном городе, расположенном в регионе Мурсия, на…
€529,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
San Javier, Испания
3
2
Виллы, построенные побратимом Рода Гольф, Мурсия, Коста Калида Жилой комплекс из 5 двухкварт…
€339,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с бронированной дверью
San Javier, Испания
4
3
130 м²
Роскошная вилла с частным бассейном и парковочным местом на участке. Вилла имеет террасу на …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
125 м²
Виллы-близнецы в Сан-Хавьер, Коста-Калида, Мурсия Комплекс состоит из 8 домов-близнецов, с ч…
€247,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с центральным отоплением, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
132 м²
Detached villas in Roda, Murcia, Costa Calida Each house has 3 bedrooms and 2 bathrooms, wit…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
465 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
145 м²
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
€445,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
4
143 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс отдельно стоящих вилл в Сантьяго-де-ла…
€465,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
145 м²
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
€445,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
465 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
4
143 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс отдельно стоящих вилл в Сантьяго-де-ла…
€465,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
145 м²
ГОЛЬФ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ~ ~ Расположен в урбанизации вилл в Рода Гольф в закрытом комплек…
€445,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
2
465 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
3
4
143 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс отдельно стоящих вилл в Сантьяго-де-ла…
€465,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
100 м²
€325,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Javier, Испания
2
2
74 м²
Двухквартирные виллы в Сан-Хавьер, Мурсия, Коста-Калида Роскошный комплекс с 24 апартаментам…
€256,800
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Javier, Испания
3
2
92 м²
Semi-detached villas in San Javier, Murcia, Costa Cálida A luxury complex that has 24 apartm…
€325,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
3
3
115 м²
€399,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
107 м²
€297,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с подсобным помещением
San Javier, Испания
3
2
271 м²
Отдельный дом в Roda, San Javier. Виллы в Рода, Сан-Хавьер. Они состоят из 3 спален и 2 ванн…
€295,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Near commercial centres restaurants and other amenities
San Javier, Испания
3
2
141 м²
Отдельный дом в Roda. Роскошная вилла на поле для гольфа в Рода. Состоит из 3 спален и 2 ван…
€304,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
San Javier, Испания
3
4
135 м²
Роскошные виллы на гольфовом поле в Сан-Хавьер. Они состоят из 3 спален и 4 ванных комнат, …
€400,000
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