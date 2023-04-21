Наиболее престижный из всех курортов Коста-дель-Соль, 150-тысячная Марбелья напоминает Монако по количеству знаменитостей и богатых людей, живущих здесь постоянно или имеющих недвижимость. Но хотя Марбелья и считается элитным местом отдыха, покупка жилья в ней доступна не только миллионерам. Самая недорогая вилла стоит здесь всего 210 тыс. евро.

Характерные особенности вилл

Независимо от месторасположения и стоимости, предлагаемые виллы в Марбелье, Испания, обладают рядом общих особенностей. К ним относятся:

площадь не менее 100 кв. м;

возраст: 90% вилл построены на протяжении предыдущего десятилетия;

хорошо обустроенная придомовая территория;

наличие как минимум 2-х спален, полностью оборудованной кухни, просторной террасы.

Кроме этого, более дорогие виллы имеют собственные бассейны.

Почему стоит купить виллу в Марбелье, Испания

Приобретение виллы весьма перспективно, поскольку на этом курорте постоянно увеличивается не только стоимость жилья, но и количество желающих обзавестись недвижимостью. Растущий спрос делает виллы в Марбелье высоколиквидными: их так же просто продать, как и купить. При этом если в других испанских городах продать большую виллу, построенную по эксклюзивному проекту — достаточно сложная задача, то в Марбелье, переполненной арабскими шейхами и европейскими миллионерами, недвижимость премиум-класса раскупается мгновенно.

Любая вилла в Марбелье в случае необходимости может стать источником дохода: на этом курорте ее легко сдать, потому что богатые туристы зачастую предпочитают арендовать отдельный дом, а не квартиру. Доходность такого объекта составляет около 7-8% годовых. Стоит также напомнить, что покупка дома, стоящего 500 тыс. евро и больше, открывает путь к получению ВНЖ, а в перспективе — и гражданства.

Цены на виллы в Марбелье

Небольшую одноэтажную виллу с 2-3 комнатами, террасой, двумя санузлами и полностью укомплектованной кухней продают в среднем за 330-365 тыс. евро. Обладающая большим метражом вилла в Марбелье с тремя и более спальнями, гаражом и большим участком стоит на 80-100 тыс. евро дороже. Если вы готовы заплатить от полумиллиона евро и выше, то можете выбрать 2-3-этажную виллу с бассейном, с террасы и из окон которой видна восхитительная панорама моря. Цены на элитные объекты площадью 500-1000 кв. м начинаются с миллиона евро, при этом наиболее роскошные из них могут стоить и 9, и даже 12 млн евро.