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Купить виллу в Марбелье, Испания

San Pedro de Alcantara
3
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56 объектов найдено
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат
€ 13,500,000
Добро пожаловать в Cerquilla 10, авангардный комплекс в одном из самых престижных жилых райо…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 4,695,000
Casa Nevis - это великолепная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в долине гольфа…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 8,300,000
ELIE SAAB VILLAS MARBELLA - это уникальная коллекция из пяти эксклюзивных роскошных вилл в п…
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат
€ 6,400,000
ЭКСТРА РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯ КЛУБВиллы расположены на возвышенности, что вмест…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 623 м²
€ 1,895,000
Великолепная возможность приобрести средиземноморскую виллу в привилегированном районе Нуэва…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 5,295,000
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА НА ЗОЛОТОЙ МИЛЕВеликолепная современная роскошная вилла в Нагуэлесе, одном…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 5,000,000
Эта вилла является поистине сенсационным шедевром гольфа в отличном месте в тихом закрытом к…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 3,300,000
Exquisitely presented luxury villa in the heart of Nueva Andalucía, surrounded by prestigiou…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 2,950,000
VILLA WITH LARGE PLOT IN NAGUELESVilla on one floor and with a guest house in Nagueles. It h…
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 3,900,000
MODERN VILLA WITH GOLF VIEWS. Splendid frontline golf villa located in the heart of the Golf…
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат
€ 8,750,000
ВИЛЛА В СЬЕРРА БЛАНКА, ЗОЛОТАЯ МИЛЯ МАРБЕЛЬИВысококачественный семейный дом в эксклюзивном з…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 504 м²
€ 1,690,000
Красивая недвижимость в очень тихом и уединенном месте в Нуэва Андалусии, над Пуэрто Банусом…
Вилла 7 спален в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат
€ 8,900,000
VILLA ON THE FIRST LINE OF THE BEACH! This luxurious property is located in one of the best …
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 435 м²
€ 2,650,000
Современная вилла "под ключ", расположенная в непревзойденном месте, всего в нескольких шага…
Вилла 7 спален в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален
Марбелья, Испания
8 ванных комнат
€ 5,500,000
Beautiful traditional Andalusian style villa in Bahia de Marbella, with 762 m2 built and plo…
Вилла 16 спален в Марбелья, Испания
Вилла 16 спален
Марбелья, Испания
16 ванных комнат
€ 35,000,000
The most exquisitely conceived estate with breathtaking and unencumbered panoramic views tow…
Вилла 4 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
4 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Продается новая вилла с современной архитектурой, недалеко от пляжа и Пуэрто Бануса, в жилом…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 830,000
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат
€ 2,825,000
If you are looking for a perfect investment opportunity in a prime area of Marbella or dream…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 3,995,000
Villa Roma is a stunning fully renovated modern villa nestled in the heart of the Golf Valle…
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 1 071 м²
€ 6,150,000
Насладитесь новой концепцией роскоши на побережье Коста-дель-Соль. Один из самых роскошных …
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
8 ванных комнат 1 058 м²
€ 7,700,000
Эксклюзивная вилла на продажу в Бенахавис, Малага, Коста дель Соль Этот невероятный дом имее…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 219 м²
€ 1,495,000
Villas Mijas - это уникальный комплекс эксклюзивных вилл с четырьмя спальнями, которые могут…
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 224 м²
€ 1,750,000
Продается вилла в Гуадальмина Гольф, Марбелья, Коста дель Соль. Современный строительный дом…
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат 750 м²
€ 3,350,000
Семейный дом, расположенный в одном из самых престижных жилых районов Марбельи. В частности…
Вилла 7 спален в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат 587 м²
€ 4,750,000
Эта современная вилла предлагает непревзойденную роскошь жизни на берегу моря. Расположенна …
Вилла 4 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат 607 м²
€ 3,285,000
Продается вилла в проекте, расположенная в Guadalmina Baja, недалеко от моря и гольфа, в тих…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Наиболее престижный из всех курортов Коста-дель-Соль, 150-тысячная Марбелья напоминает Монако по количеству знаменитостей и богатых людей, живущих здесь постоянно или имеющих недвижимость. Но хотя Марбелья и считается элитным местом отдыха, покупка жилья в ней доступна не только миллионерам. Самая недорогая вилла стоит здесь всего 210 тыс. евро.

Характерные особенности вилл

Независимо от месторасположения и стоимости, предлагаемые виллы в Марбелье, Испания, обладают рядом общих особенностей. К ним относятся:

  • площадь не менее 100 кв. м;
  • возраст: 90% вилл построены на протяжении предыдущего десятилетия;
  • хорошо обустроенная придомовая территория;
  • наличие как минимум 2-х спален, полностью оборудованной кухни, просторной террасы.

Кроме этого, более дорогие виллы имеют собственные бассейны.

Почему стоит купить виллу в Марбелье, Испания

Приобретение виллы весьма перспективно, поскольку на этом курорте постоянно увеличивается не только стоимость жилья, но и количество желающих обзавестись недвижимостью. Растущий спрос делает виллы в Марбелье высоколиквидными: их так же просто продать, как и купить. При этом если в других испанских городах продать большую виллу, построенную по эксклюзивному проекту — достаточно сложная задача, то в Марбелье, переполненной арабскими шейхами и европейскими миллионерами, недвижимость премиум-класса раскупается мгновенно.

Любая вилла в Марбелье в случае необходимости может стать источником дохода: на этом курорте ее легко сдать, потому что богатые туристы зачастую предпочитают арендовать отдельный дом, а не квартиру. Доходность такого объекта составляет около 7-8% годовых. Стоит также напомнить, что покупка дома, стоящего 500 тыс. евро и больше, открывает путь к получению ВНЖ, а в перспективе — и гражданства.

Цены на виллы в Марбелье

Небольшую одноэтажную виллу с 2-3 комнатами, террасой, двумя санузлами и полностью укомплектованной кухней продают в среднем за 330-365 тыс. евро. Обладающая большим метражом вилла в Марбелье с тремя и более спальнями, гаражом и большим участком стоит на 80-100 тыс. евро дороже. Если вы готовы заплатить от полумиллиона евро и выше, то можете выбрать 2-3-этажную виллу с бассейном, с террасы и из окон которой видна восхитительная панорама моря. Цены на элитные объекты площадью 500-1000 кв. м начинаются с миллиона евро, при этом наиболее роскошные из них могут стоить и 9, и даже 12 млн евро.

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