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Купить дом в Марбелье, Испания

San Pedro de Alcantara
4
162 объекта найдено
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат
€ 13,500,000
Добро пожаловать в Cerquilla 10, авангардный комплекс в одном из самых престижных жилых райо…
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 644 м²
€ 2,995,000
Одна из пяти жемчужин в верхнем ряду комплекса, где находятся самые большие и лучше всего ра…
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 655 м²
€ 2,995,000
Одна из пяти жемчужин в верхнем ряду комплекса, где находятся самые большие и лучше всего ра…
Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
8 ванных комнат 1 300 м²
€ 17,000,000
Это уникальная вилла с панорамными видами на море, расположена в элитном районе Лос Монтерос…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 832 м²
€ 2,895,000
Аталайя-де-Рио-Верде, Новая Андалусия Эксклюзивный проект современной виллы в пешей доступно…
Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат 583 м²
€ 2,400,000
ВИЛЛА В УРБ. АЛЬТОС-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС Описание местности: Прекрасный вид, участок с ориентацие…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 623 м²
€ 1,950,000
Эксклюзивная вилла в стадии строительства в отличном месте, идеальный семейный дом, рядом с …
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 632 м²
€ 2,485,000
MAREIN BANUS - эксклюзивный проект из 3-х роскошных вилл в современном стиле. Эти исключител…
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 558 м²
€ 1,760,000
Четыуровневая вилла с современным дизайном в восточной части Мабелла, популярная в жилом рай…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 338 м²
€ 1,589,000
Частный закрытый комплекс из трех роскошных современных вилл в отличном месте, недалеко от п…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 390 м²
€ 4,176,000
Villa Absolute - СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА НА ПЛЯЖЕ КАСАБЛАНКА, ЗОЛОТАЯ МИЛЯ МАРБЕЛЬИ Villa Absolute…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 420 м²
€ 849,000
Очаровательный дом всего в нескольких минутах езды на машине от Puerto Banus и пляжа делает …
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 259 м²
€ 1,325,000
ЦЕНЫ ОТ 1,275,000€ ДО 1,675,000€ Комплекс состоящий из роскошных современных вилл с 3, 4 и …
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 396 м²
€ 2,184,500
ВИЛЛА ГРЕТА · АЛЬТОС-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС · МАРБЕЛЬЯ Проект дизайнерской виллы с 4 спальнями под …
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 901 м²
€ 4,550,000
Участок + Строительный проект + Действующая лицензия на строительство Цена: 990 000 евро (+ …
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 2,600,000
Расположенный всего в 2 км от Puerto Banús и пляжа, этот фантастический элитный комплекс пре…
Таунхаус 2 спальни в Urbanizacion La Mairena, Испания
Таунхаус 2 спальни
Urbanizacion La Mairena, Испания
2 ванных комнат
€ 485,000
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 556 м²
€ 3,965,000
Роскошный дом, расположенный в самом сердце Новой Андалусии, с прекрасным видом на долину го…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 770 м²
€ 4,695,000
Aloha 151 - это роскошный, недавно построенный дом с интерьерами мирового класса от Педро Пе…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 895,000
Полностью отремонтированный дом в скандинавском стиле в Новой Андалусии, рядом с гольф-клубо…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 380 м²
€ 995,000
ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРАСИВЫЙ ДОМ В LAS BRISAS GOLF AREA, NU…
Дом 8 спален в Марбелья, Испания
Дом 8 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат 745 м²
€ 5,950,000
ВИЛЛА В КАСКАДА-ДЕ-КАМОХАН, ЗОЛОТАЯ МИЛЯ МАРБЕЛЬИ Впечатляющая вилла в средиземноморском сти…
Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат 1 232 м²
€ 9,995,000
ВИЛЛА В ГВАДАЛЬМИНА-БАХА, САН-ПЕДРО-ДЕ-АЛЬКАНТАРА Изысканная вилла в андалузском мавританско…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 278 м²
€ 1,890,000
ВИЛЛА В ГВАДАЛЬМИНА-АЛЬТА, САН-ПЕДРО-ДЕ-АЛЬКАНТАРА Изысканная новая вилла в престижном район…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 520 м²
€ 3,695,000
Добро пожаловать в Villa Marina, элегантный и современный дом в самом центре популярного жил…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 585 м²
€ 3,500,000
ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ 360º В АЛЬТОС-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС-МАРБЕЛЬЯ! Представляем вам виллу Casabla…
Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат 641 м²
€ 6,950,000
Cascada de Camojan, Золотая Миля Марбельи - Марбелья Изысканная недвижимость в Каскада-де-К…
Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат 734 м²
€ 3,995,000
ВИЛЛА В ЛАС-БРИЗАС, НУЕВА АНДАЛУСИЯ Ультрасовременная вилла, недавно построенная в соответст…
Таунхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 198 м²
€ 650,000
ГОРОДСКОЙ ДОМ В ЗОЛОТОЙ МИЛЕ МАРБЕЛЬИ Изысканный, полностью отремонтированный таунхаус в Со…
Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 714 м²
€ 2,950,000
ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ВИЛЛА С НЕПРЕВЗОЙДНЫМ ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Марбелья — популярнейший курорт побережья Коста-дель-Соль, по праву считается местом для отдыха VIP-класса. Город славится не только чудесными пляжами и климатом, но и наличием фешенебельных ресторанов, бутиков и прочих составляющих гламурного образа жизни. Неудивительно, что дома здесь активно скупают как представители мировой финансовой элиты, так и звезды шоу-бизнеса.

4 причины купить дом в Марбелье

  1. Выгодное вложение денег. Никакие кризисы не в состоянии повлиять на стоимость домов в Марбелье: она постоянно увеличивается. Объект, за который сегодня просят 250 тыс. евро, через 5 лет будет стоить уже 300, а то и 320 тыс.
  2. Высокая ликвидность. Спрос на жилье здесь растет с каждым годом, и потому продажа дома в Марбелье при необходимости не займет много времени. Особенно востребованы дома премиум-сегмента.
  3. Перспективы заработка. В среднем доходность от сдачи дома в аренду Испании составляет 3-5% годовых, но в Марбелье она доходит до 7-8%. Немаловажно, что на этом курорте легко сдать в аренду именно дом, ведь сюда приезжает немало состоятельных людей, для которых уединенность и конфиденциальность отдыха намного важнее, чем расходы.
  4. Возможность получения ВНЖ. Достаточно купить дом стоимостью от полумиллиона евро — и вы можете рассчитывать на ВНЖ. Через 10 лет вы получите право подавать на гражданство, при этом непрерывно проживать в стране не обязательно.

Какие дома в Марбелье продаются

Выбор домов весьма широк: вы можете приобрести как виллы разного метража, насчитывающие от 2-х до 12-ти комнат, так и таунхаусы, коттеджи, особняки и бунгало. Почти все они построены относительно недавно с применением современных технологий. При этом какой вариант вы бы не предпочли, при нем обязательно будет придомовая территория, обустроенная для отдыха на свежем воздухе. Нередко при доме имеются и открытый бассейн, сауна, тренажерный зал.

Цены

Для того чтобы купить дом в Марбелье в Испании, достаточно располагать всего 210-270 тыс. евро: столько стоит небольшая вилла площадью 100 кв. м или таунхаус примерно такого же метража. В среднем за виллу площадью 200-350 кв. м. просят от 350 до 800 тыс. евро в зависимости от месторасположения: чем ближе к береговой линии, тем дороже. Элитная вилла метражом 500-1000 кв. м, расположенная у самого моря, стоит от 2-х до 17 млн. евро.

Стоимость коттеджей колеблется в диапазоне от 700 тыс. до 1,5 млн. евро. Таунхасы несколько дешевле: в среднем они стоят 350-600 тыс., хотя встречаются и варианты за 1-2 млн. евро. Желающие купить особняк должны приготовить как минимум 1,3-1,5 млн. евро.

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