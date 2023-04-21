Марбелья — популярнейший курорт побережья Коста-дель-Соль, по праву считается местом для отдыха VIP-класса. Город славится не только чудесными пляжами и климатом, но и наличием фешенебельных ресторанов, бутиков и прочих составляющих гламурного образа жизни. Неудивительно, что дома здесь активно скупают как представители мировой финансовой элиты, так и звезды шоу-бизнеса.

4 причины купить дом в Марбелье

Выгодное вложение денег. Никакие кризисы не в состоянии повлиять на стоимость домов в Марбелье: она постоянно увеличивается. Объект, за который сегодня просят 250 тыс. евро, через 5 лет будет стоить уже 300, а то и 320 тыс. Высокая ликвидность. Спрос на жилье здесь растет с каждым годом, и потому продажа дома в Марбелье при необходимости не займет много времени. Особенно востребованы дома премиум-сегмента. Перспективы заработка. В среднем доходность от сдачи дома в аренду Испании составляет 3-5% годовых, но в Марбелье она доходит до 7-8%. Немаловажно, что на этом курорте легко сдать в аренду именно дом, ведь сюда приезжает немало состоятельных людей, для которых уединенность и конфиденциальность отдыха намного важнее, чем расходы. Возможность получения ВНЖ. Достаточно купить дом стоимостью от полумиллиона евро — и вы можете рассчитывать на ВНЖ. Через 10 лет вы получите право подавать на гражданство, при этом непрерывно проживать в стране не обязательно.

Какие дома в Марбелье продаются

Выбор домов весьма широк: вы можете приобрести как виллы разного метража, насчитывающие от 2-х до 12-ти комнат, так и таунхаусы, коттеджи, особняки и бунгало. Почти все они построены относительно недавно с применением современных технологий. При этом какой вариант вы бы не предпочли, при нем обязательно будет придомовая территория, обустроенная для отдыха на свежем воздухе. Нередко при доме имеются и открытый бассейн, сауна, тренажерный зал.

Цены

Для того чтобы купить дом в Марбелье в Испании, достаточно располагать всего 210-270 тыс. евро: столько стоит небольшая вилла площадью 100 кв. м или таунхаус примерно такого же метража. В среднем за виллу площадью 200-350 кв. м. просят от 350 до 800 тыс. евро в зависимости от месторасположения: чем ближе к береговой линии, тем дороже. Элитная вилла метражом 500-1000 кв. м, расположенная у самого моря, стоит от 2-х до 17 млн. евро.

Стоимость коттеджей колеблется в диапазоне от 700 тыс. до 1,5 млн. евро. Таунхасы несколько дешевле: в среднем они стоят 350-600 тыс., хотя встречаются и варианты за 1-2 млн. евро. Желающие купить особняк должны приготовить как минимум 1,3-1,5 млн. евро.