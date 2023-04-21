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Купить квартиру в Марбелье, Испания

San Pedro de Alcantara
3
Квартира В архив
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94 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Марбелья, Испания
Квартира 1 спальня
Марбелья, Испания
1 ванных комнат
€ 600,000
Apartment on the beachfront, with frontal views of the sea. Next to the marina, in the heart…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 347 м²
€ 1,010,000
Цены от 465.000€ Современные апартаменты, на территории тропических садов около 13.000 м2,…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 513 м²
€ 2,400,000
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС МОНТЕРОС, МАРЕБЕЛЛА BEACHSIDE RESIDENCE LA MORERA PLA…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 205 м²
€ 1,795,000
Квартиры и пентхаусы От 995 000 евро до 1 795 000 евро Строительные работы будут закончены …
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 207 м²
€ 1,150,000
Этот жилой район, расположенный вблизи Пуэрто Банус, является синонимом роскоши и высокого к…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 790,000
Уникальная ВОЗМОЖНОСТЬ!!! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО ЛУЧШИЙ ДУПЛЕКСНЫЙ ПЕНТХАУС С 3 СПАЛЬНЯМИ ВО ВСЕ…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 147 м²
€ 1,000,000
Жилой комплекс находится в самом центре Пуэрто Бануса. Данный жилой комплекс располагает ап…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 153 м²
€ 1,000,000
Жилой комплекс находится в самом центре Пуэрто Бануса. Данный жилой комплекс располагает ап…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 845,000
Жилой комплекс находится в самом центре Пуэрто Бануса. Данный жилой комплекс располагает ап…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 237 м²
€ 805,000
Soul Marbella Sunset І - ІІ Цены от: 713.000 € + гараж 18.000 + гараж 18.000 + кладовая 6.00…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 850,000
ЭЛИТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В МАРБЕЛЬЕ 850.000 € Продается квартира на первом эта…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 242 м²
€ 1,790,000
ЭЛИТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ, ПЕШКОМ ДО ПОРТА БАНУСА 1.790.000 € В продаже эта уни…
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 214 м²
€ 1,327,000
Впечатляющее спланированное сообщество просторных апартаментов, пентхаусов и таунхаусов, рас…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 650,000
Шикарный особняк с террасой в элитном районе Lomas de Marbella Club. Ремонт выполнен в абсо…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 160 м²
€ 465,000
Цены от 465.000€ Современные апартаменты, на территории тропических садов около 13.000 м2, …
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 322 м²
€ 2,995,000
ПЕНТХАУС НА ПРОДАЖУ В RESERVA DE SIERRA BLANCA С ВИДОМ НА МОРЕ Reserva 8 - это впечатляющий …
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 795,000
Расположенный в стратегическом районе, окруженном полями для гольфа в Новой Андалусии, «Azah…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 435,000
Уникальные, полностью отремонтированные апартаменты на верхнем этаже с 3 спальнями и 2 ванны…
Пентхаус 2 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 178 м²
€ 465,000
ПЕНТХАУС В АТАЛАЙЕ, ЭСТЕПОНА Современный пентхаус с новым солярием в эксклюзивном жилом ком…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 256 м²
€ 1,200,000
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС МОНТЕРОС, МАРЕБЕЛЛА BEACHSIDE RESIDENCE LA MORERA PLA…
Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 510 м²
€ 3,950,000
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ДУПЛЕКСНАЯ КВАРТИРА НА ПЛЯЖЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И …
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 360 м²
€ 1,350,000
ДУПЛЕКСНЫЙ ПЕНТХАУС В LOS MONTEROS HILL CLUB, MARBELLA EAST Двухуровневый пентхаус в совреме…
Пентхаус 2 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 128 м²
€ 399,000
ПЕНТХАУС Урб. Сеньорио-де-Алоха НУЕВА АНДАЛУСИЯ, МАРБЕЛЬЯ Двухуровневый пентхаус с 2 спальн…
Квартира 2 спальни в Urbanizacion La Mairena, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion La Mairena, Испания
2 ванных комнат 161 м²
€ 430,000
Квартиры и пентхаусы от 430000 евро Квартира на продажу в Артола, Восточная Марбелья, с 2 с…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 149 м²
€ 770,000
Casona 6 Lunas, отличный проект в историческом центре города Марбелья. Он расположен у подн…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 549,000
РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ В ЭТОМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ! Элегантная отремонтированная к…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 3,950,000
Расположенная в Пуэнте Романо, роскошном пляжном курорте на Золотой Миле Марбельи, Далия 1, …
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 151 м²
€ 759,290
КВАРТИРА ВСЕГО В 350 МЕТРАХ ДО ПЛЯЖА! Роскошные апартаменты с видом на юго-запад в Марбелье…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 182 м²
€ 475,000
Красивые, полностью отремонтированные 3-комнатные апартаменты в центре Пуерто Банус на улице…
Квартира 1 спальня в Марбелья, Испания
Квартира 1 спальня
Марбелья, Испания
1 ванных комнат 62 м²
€ 449,000
Великолепная квартира в Хардинес-дель-Пуэрто, Пуэрто Банус - Марбелья Двухкомнатная квартир…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Марбелья имеет репутацию курорта, идеально подходящего для VIP-отдыха, что, в свою очередь, заставляет многих западноевропейцев, особенно из Скандинавии и Великобритании, приобретать здесь жилье. Их привлекает прежде всего высочайший уровень развития инфраструктуры, сопоставимый с Монако и другими элитными курортами Лазурного берега. Не случайно недвижимостью здесь обзаводятся не только обычные люди, но и звезды мирового уровня.

Преимущества квартиры в Марбелье в Испании

На протяжении многих лет квартиры — самый популярный вид недвижимости в этом городе, продать который столь же легко, как и приобрести. Поскольку их стоимость постоянно повышается, такое приобретение является очень выгодным капиталовложением, особенно если апартаменты в Марбелье расположены рядом с пляжами. При этом покупка достаточно дорогой квартиры — от 500 тыс. евро и выше — дает право на получение ВНЖ. Ещё один плюс — возможность заработка на сдаче в аренду, причем не только в «высокий сезон»: защищенная от ветров горными пиками Марбелья отличается уникальным мягким микроклиматом, позволяющим отдыхать в ней круглый год.

Какие квартиры можно купить

Характерная черта местного рынка недвижимости, радующая тех, кто решил купить квартиру в Марбелье, Испания — обилие вариантов. Они могут выбирать между:

  • студиями и 1-комнатными квартирами;
  • квартирами с 2-4 комнатами;
  • апартаментами;
  • пентхаусами.

Если студии и 1-комнатные квартиры чаще приобретают для сдачи в аренду, то купить апартаменты в Марбелье стремятся те, кто планирует там жить постоянно.

Цены на квартиры в Марбелье

Минимальная сумма, позволяющая рассчитывать на приобретение квартиры — 150-170 тыс. евро: столько стоит студия площадью 40 кв.м. Однако, учитывая, насколько активно идет продажа квартир в Марбелье, ориентироваться на самые дешевые квартиры не стоит — их быстро раскупают. В среднем за 1-2-комнатную квартиру просят от 190 до 275 тыс. евро в зависимости от месторасположения и типа дома.

Цены на квартиры с 3-4 комнатами стартуют от 250 тыс. евро. Апартаменты стоят от 200 до 400 тыс.евро. Что касается элитного жилья, то там счет идет на миллионы: за апартаменты на первой береговой линии придется заплатить от 2 до 4 млн евро, а пентхаус площадью 1000 кв.м с бассейном и террасой может обойтись в 6 млн.

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