Марбелья имеет репутацию курорта, идеально подходящего для VIP-отдыха, что, в свою очередь, заставляет многих западноевропейцев, особенно из Скандинавии и Великобритании, приобретать здесь жилье. Их привлекает прежде всего высочайший уровень развития инфраструктуры, сопоставимый с Монако и другими элитными курортами Лазурного берега. Не случайно недвижимостью здесь обзаводятся не только обычные люди, но и звезды мирового уровня.

Преимущества квартиры в Марбелье в Испании

На протяжении многих лет квартиры — самый популярный вид недвижимости в этом городе, продать который столь же легко, как и приобрести. Поскольку их стоимость постоянно повышается, такое приобретение является очень выгодным капиталовложением, особенно если апартаменты в Марбелье расположены рядом с пляжами. При этом покупка достаточно дорогой квартиры — от 500 тыс. евро и выше — дает право на получение ВНЖ. Ещё один плюс — возможность заработка на сдаче в аренду, причем не только в «высокий сезон»: защищенная от ветров горными пиками Марбелья отличается уникальным мягким микроклиматом, позволяющим отдыхать в ней круглый год.

Какие квартиры можно купить

Характерная черта местного рынка недвижимости, радующая тех, кто решил купить квартиру в Марбелье, Испания — обилие вариантов. Они могут выбирать между:

студиями и 1-комнатными квартирами;

квартирами с 2-4 комнатами;

апартаментами;

пентхаусами.

Если студии и 1-комнатные квартиры чаще приобретают для сдачи в аренду, то купить апартаменты в Марбелье стремятся те, кто планирует там жить постоянно.

Цены на квартиры в Марбелье

Минимальная сумма, позволяющая рассчитывать на приобретение квартиры — 150-170 тыс. евро: столько стоит студия площадью 40 кв.м. Однако, учитывая, насколько активно идет продажа квартир в Марбелье, ориентироваться на самые дешевые квартиры не стоит — их быстро раскупают. В среднем за 1-2-комнатную квартиру просят от 190 до 275 тыс. евро в зависимости от месторасположения и типа дома.

Цены на квартиры с 3-4 комнатами стартуют от 250 тыс. евро. Апартаменты стоят от 200 до 400 тыс.евро. Что касается элитного жилья, то там счет идет на миллионы: за апартаменты на первой береговой линии придется заплатить от 2 до 4 млн евро, а пентхаус площадью 1000 кв.м с бассейном и террасой может обойтись в 6 млн.