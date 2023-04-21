Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Malaga
  5. Марбелья

Купить недвижимость в Марбелье, Испания

San Pedro de Alcantara
7
256 объектов найдено
Вилла 6 спален в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
7 ванных комнат
€ 13,500,000
Добро пожаловать в Cerquilla 10, авангардный комплекс в одном из самых престижных жилых райо…
Квартира 1 спальня в Марбелья, Испания
Квартира 1 спальня
Марбелья, Испания
1 ванных комнат
€ 600,000
Apartment on the beachfront, with frontal views of the sea. Next to the marina, in the heart…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 347 м²
€ 1,010,000
Цены от 465.000€ Современные апартаменты, на территории тропических садов около 13.000 м2,…
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 644 м²
€ 2,995,000
Одна из пяти жемчужин в верхнем ряду комплекса, где находятся самые большие и лучше всего ра…
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 655 м²
€ 2,995,000
Одна из пяти жемчужин в верхнем ряду комплекса, где находятся самые большие и лучше всего ра…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 205 м²
€ 1,795,000
Квартиры и пентхаусы От 995 000 евро до 1 795 000 евро Строительные работы будут закончены …
Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
8 ванных комнат 1 300 м²
€ 17,000,000
Это уникальная вилла с панорамными видами на море, расположена в элитном районе Лос Монтерос…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 513 м²
€ 2,400,000
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС МОНТЕРОС, МАРЕБЕЛЛА BEACHSIDE RESIDENCE LA MORERA PLA…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 832 м²
€ 2,895,000
Аталайя-де-Рио-Верде, Новая Андалусия Эксклюзивный проект современной виллы в пешей доступно…
Дом 6 спален в Марбелья, Испания
Дом 6 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат 583 м²
€ 2,400,000
ВИЛЛА В УРБ. АЛЬТОС-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС Описание местности: Прекрасный вид, участок с ориентацие…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 623 м²
€ 1,950,000
Эксклюзивная вилла в стадии строительства в отличном месте, идеальный семейный дом, рядом с …
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 632 м²
€ 2,485,000
MAREIN BANUS - эксклюзивный проект из 3-х роскошных вилл в современном стиле. Эти исключител…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 207 м²
€ 1,150,000
Этот жилой район, расположенный вблизи Пуэрто Банус, является синонимом роскоши и высокого к…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 790,000
Уникальная ВОЗМОЖНОСТЬ!!! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО ЛУЧШИЙ ДУПЛЕКСНЫЙ ПЕНТХАУС С 3 СПАЛЬНЯМИ ВО ВСЕ…
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 558 м²
€ 1,760,000
Четыуровневая вилла с современным дизайном в восточной части Мабелла, популярная в жилом рай…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 845,000
Жилой комплекс находится в самом центре Пуэрто Бануса. Данный жилой комплекс располагает ап…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 153 м²
€ 1,000,000
Жилой комплекс находится в самом центре Пуэрто Бануса. Данный жилой комплекс располагает ап…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 147 м²
€ 1,000,000
Жилой комплекс находится в самом центре Пуэрто Бануса. Данный жилой комплекс располагает ап…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 338 м²
€ 1,589,000
Частный закрытый комплекс из трех роскошных современных вилл в отличном месте, недалеко от п…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 390 м²
€ 4,176,000
Villa Absolute - СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА НА ПЛЯЖЕ КАСАБЛАНКА, ЗОЛОТАЯ МИЛЯ МАРБЕЛЬИ Villa Absolute…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 237 м²
€ 805,000
Soul Marbella Sunset І - ІІ Цены от: 713.000 € + гараж 18.000 + гараж 18.000 + кладовая 6.00…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 242 м²
€ 1,790,000
ЭЛИТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ, ПЕШКОМ ДО ПОРТА БАНУСА 1.790.000 € В продаже эта уни…
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 850,000
ЭЛИТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В МАРБЕЛЬЕ 850.000 € Продается квартира на первом эта…
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 420 м²
€ 849,000
Очаровательный дом всего в нескольких минутах езды на машине от Puerto Banus и пляжа делает …
Пентхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 214 м²
€ 1,327,000
Впечатляющее спланированное сообщество просторных апартаментов, пентхаусов и таунхаусов, рас…
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 259 м²
€ 1,325,000
ЦЕНЫ ОТ 1,275,000€ ДО 1,675,000€ Комплекс состоящий из роскошных современных вилл с 3, 4 и …
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 396 м²
€ 2,184,500
ВИЛЛА ГРЕТА · АЛЬТОС-ДЕ-ЛОС-МОНТЕРОС · МАРБЕЛЬЯ Проект дизайнерской виллы с 4 спальнями под …
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 901 м²
€ 4,550,000
Участок + Строительный проект + Действующая лицензия на строительство Цена: 990 000 евро (+ …
Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 2,600,000
Расположенный всего в 2 км от Puerto Banús и пляжа, этот фантастический элитный комплекс пре…
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 650,000
Шикарный особняк с террасой в элитном районе Lomas de Marbella Club. Ремонт выполнен в абсо…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Как зарабатывать на сдаче в аренду жилья в Марбелье

Марбелья — уникальный городок на юге Коста-дель-Соль. Считается самым престижным курортом Испании и успешно конкурирует с Французской Ривьерой. Знаковые достопримечательности:

  • Старый Квартал;
  • мозаичные витражи Вилья де Рио Верде;
  • Муниципальный музей;
  • Музей Бонсай.

Недвижимость в Марбелье ценится высоко и подчеркивает статус владельца.

Чем привлекательна Марбелья

Испанский курорт любят за роскошные пейзажи, отличную экологическую обстановку и мягкий климат. В январе средняя температура составляет +10...12°C. В разгар летнего сезона солнце разогревает воздух до +25°C. Поток состоятельных туристов со всего мира не иссякает круглый год. Сдавать по выгодной цене в аренду недвижимость в Марбелье можно постоянно.

Где покупать недвижимость в Марбелье

Фешенебельные виллы располагаются на знаменитой Золотой Миле. В центральной части города на территории красивого сквера Avenida de Mar продаются шикарные апартаменты с обстановкой и без. На приобретение в одном из местных банков можно получить ипотечный кредит. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие наличие постоянного дохода.

Почему недвижимость в Марбелье стоит купить

Покупка жилья в прибрежном курортном городе — это удачное вложение денег. Рынок недвижимости здесь стабилизировался и демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Наличие в собственности квартиры или дома дает возможность претендовать на ВНЖ в Испании.

Realting.com
Перейти