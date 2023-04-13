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Купить квартиру в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
467
la Vila Joiosa Villajoyosa
308
l Alfas del Pi
82
Altea
53
la Nucia
8
Квартира В архив
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1 114 объектов найдено
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 431 м² 30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м² 29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 199 м² 26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² 3/3 Этаж
€ 297,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м² 2/3 Этаж
€ 242,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 125,000
Квартира полностью отремонтирована с хорошим вкусом и хорошими материалами. Его расположение…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 106 м² 2 Этаж
€ 230,000
Хорошая четырехкомнатная квартира с видом на парк L´Aigüera в БенидормеЕсли вы ищете простор…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 114 м² 10 Этаж
€ 185,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Cala de finestrat, располагается на 10 этаже. Об…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 250,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 295,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 102 м² 2 Этаж
€ 450,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 144 м² 2 Этаж
€ 545,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 198 м² 26 Этаж
€ 1,159,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 54 м²
€ 215,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 293,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 395,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Пентхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 334 м²
€ 880,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 338,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Пентхаус 2 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 91 м² 16 Этаж
€ 250,000
Красивый пентхаус с видом на море в 500 метрах от бухты Алмадрава в БенидормеПентхаус распол…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 215,000
Представляем комфортную квартиру с двумя спальнями в зеленом районе.Жилье подходит как для п…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 101 м² 6/6 Этаж
€ 690,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Жилой комп…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 265,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 387,450
Продается квартира, расположенная на первой линии западного пляжа Бенидорм, на Авенида Армад…
Пентхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 135 м² 1 Этаж
€ 239,000
Впечатляющий пентхаус в Golf Bahia de FinestratЭффектный пентхаус на продажу в эксклюзивной …
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 156 м² 12 Этаж
€ 260,000
Великолепная 3-комнатная квартира в районе JuzgadosПродается великолепная квартира в Бенидор…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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