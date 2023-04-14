Купить недвижимость в Жирона, Испания

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Realting.com
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Lower Emporda
231
Кастель-Пладжа-де-Аро
145
Selva
41
Sant Antoni
30
Upper Emporda
22
Girones
21
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20
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Сан-Фелиу-де-Гишольс
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342 объекта найдено
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Дом 5 спален
Льорет-де-Мар, Испания
7 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 405,000
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Дом 7 спален
Pals, Испания
632 м²
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
187 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d&r…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 Количество комнат
349 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
103 м²
3/5 Этаж
€ 360,000
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
156 м²
2/3 Этаж
€ 1,325,000
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м²
Количество этажей 2
€ 3,450,000
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
4 Количество комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
133 м²
Количество этажей 3
€ 330,000
Продается квартира с 3 спальнями, расположенная на третьей линии моря, ровно в 100 метрах от…
Дом 3 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
130 м²
Количество этажей 2
€ 365,000
Продается современный новый дом, расположенный в центре Санта Кристина де Аро, побережье Кос…
Вилла 8 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
5 ванных комнат
8 577 м²
€ 2,350,000
Великолепная изолированная усадьба 1972 года общей площадью 435 м2, граничащая с одной сторо…
Дом 11 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
7 ванных комнат
18 255 м²
€ 1,600,000
Приблизительно 2 га собственности с захватывающим видом на горы, расположенной в горной мест…
Вилла 9 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
4 ванных комнат
4 525 м²
€ 1,500,000
Изолированный дом с 4525 м2 земли, примыкающей к 18-луночному полю для гольфа Santa Cristina…
Вилла 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
1 007 м²
€ 765,000
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
Дом 10 спален
Bordils, Испания
4 ванных комнат
4 980 м²
€ 1,600,000
Комфортабельная усадьба 17-го века для продажи с сельским отелем в Bordils de Baix Empordà В…
Вилла 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
3 ванных комнат
2 563 м²
Цена по запросу
Впечатляющая вилла с видом на море, 4 км ( 10 минут на машине ) от прекрасных пляжей Торрева…
Вилла 6 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
7 ванных комнат
2 293 м²
€ 2,975,000
Великолепная роскошная усадьба, отремонтированная изысканным и уникальным способом, с сохран…
Дом 10 спален
Navata, Испания
6 ванных комнат
1 300 м²
€ 2,400,000
Каталонский дворянский дом с начала 18-го века всегда был частью наследия семьи, историчес…
Дом 4 спальни
Canyelles, Испания
5 Количество комнат
453 м²
2/2 Этаж
€ 905,000
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
Дом 9 спален
Cassa de la Selva, Испания
8 ванных комнат
50 м²
Цена по запросу
Отличная возможность приобрести по цене вне рынка фермерский дом в состоянии полной реставра…
Дом 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
5 м²
€ 1,365,000
Продается загородный дом с полностью огороженным участком площадью 5,2 га, с очень хорошим р…
Вилла 5 спален
Palafrugell, Испания
5 ванных комнат
606 м²
€ 1,060,500
Современная, очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и погребом с гаражом расположена в 1 к…
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат
3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Дом 11 спален
Lower Emporda, Испания
7 ванных комнат
9 000 м²
€ 5,650,000
Отель -Masiá расположен в уникальном месте на побережье Коста Брава ( Провинция Жерона ) и п…
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат
525 м²
€ 395,000
Отдельно стоящий дом 200 м2, построенный на участке 525 м2 с садом и частным бассейном в урб…
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6 Количество комнат
326 м²
Количество этажей 2
€ 1,270,000
Продается дом с 5 спальнями, расположенный в престижном районе Mas Sais в Сагаро, муниципали…
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат
98 м²
2/2 Этаж
€ 590,000
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
3 300 м²
€ 1,500,000
Впечатляющий дизайнерский дом с пейзажем и открытым бассейном в престижной урбанизации Мас Н…
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
472 м²
€ 2,350,000
Эта великолепная, недавно построенная современная вилла расположена в Плайя-де-Аро, Кала Ров…
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Параметры недвижимости в Жирона, Испания
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