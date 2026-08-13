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Жилье в Calonge, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Calonge, Испания
Вилла
Calonge, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 865 м²
Роскошная усадьба с чудесными видами на горы. Есть всё необходимое для комфортного проживани…
$2,21 млн
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