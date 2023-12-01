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Жильё в Cassa de la Selva, Испания

дома
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4 объекта найдено
Дом 9 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в Cassa de la Selva, Испания
Дом 9 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 50 м²
Отличная возможность приобрести по цене вне рынка фермерский дом в состоянии полной реставра…
Цена по запросу
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Вилла 14 спален с террасой, с садом, с парком в Cassa de la Selva, Испания
Вилла 14 спален с террасой, с садом, с парком
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 25 м²
Каталонский фермерский дом 17 века, расположенный между Ллагостера и Касса-де-ла-Сельва, на …
€1,65 млн
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Дом 6 спален с террасой, с садом, с Pool в Cassa de la Selva, Испания
Дом 6 спален с террасой, с садом, с Pool
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 25 м²
С обширной фермой в 25 га земли, из которых 11 га леса и 14 га полностью огорожены и разгран…
€2,70 млн
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Дом в Cassa de la Selva, Испания
Дом
Cassa de la Selva, Испания
Площадь 2 400 м²
Жирона Касса- де-ла-Сельва    Усадьба с огромным  участком земли (во…
€6,70 млн
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