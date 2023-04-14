Квартиры в Барселоне: варианты, цены, сдача в аренду

Среди туристических центров Испании чрезвычайно богатая культурными памятниками Барселона занимает неоспоримое первое место, что делает квартиры в этом городе очень популярными как у иностранцев, так и у самих испанцев.

Сколько в среднем стоят квартиры в Барселоне?

Желающие купить квартиру в этом городе могут выбирать между:

студиями;

2-3-комнатными дуплексами;

квартирами с 3-4 комнатами;

апартаментами;

пентхаусами.

Цены на жилье зависят от его типа и метража: так, небольшую квартиру-студию площадью 34-50 кв.м можно купить за 105-115 тыс.евро, тогда как дуплекс обойдется в среднем в 295-350 тыс. 3-комнатная квартира может стоить и 138, и 380 тыс. евро — все зависит от площади, а цены на апартаменты в Барселоне начинаются с 180-200 тыс. евро. Самый дешевый пентхаус стоит 400.000 евро, но есть и варианты за 3,6 млн евро.

Можно ли купить в Барселоне квартиру до 50.000 евро?

В отличие от жилья в менее популярных городах Испании, квартиры в Барселоне дешевле 100 тыс. евро крайне редки. Объявления о продаже даже крошечных квартир за 50 тыс. евро практически не встречаются, не говоря уже о меньших суммах. Подобные цены на недвижимость обусловлены ее качеством, высоким спросом и возможностями заработка, открывающимися перед владельцами жилья в Барселоне.

Насколько выгодно покупать апартаменты в Барселоне под сдачу в аренду?

Барселона — это не только туристический центр, принимающий без малого 7 млн туристов в год, но и мегаполис, куда на учебу и работу приезжает множество людей из всех регионов Испании. Последнее обстоятельство обусловливает огромную востребованность длительной (от 1 года и больше) аренды жилья. Владелец квартиры зарабатывает от 5 до 7% годовых, а средний срок ее окупаемости — 12-15 лет.