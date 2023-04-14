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Квартиры в Барселоне, Испания

Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Барселонес
4
Барселона
3
Gava
1
Квартира В архив
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27 объектов найдено
Квартирав Барселонес, Испания
Квартира
Барселонес, Испания
€ 600
Квартира 3 спальнив Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 12 Этаж
€ 1,395,000
Chic apartment in the first line of the sea with a dizzying view of the sea . The hotel is l…
Квартира 3 спальнив Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 640,000
Excellent apartment for sale in the city of Gava Mar. Ideal location for those who want ever…
Квартира 3 спальнив Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
2 ванных комнат
€ 580,000
Комфортабельная квартира на первом этаже в центре Барселоны площадью 160м2. Квартира состоит…
Квартира 3 спальнив Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 345,000
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в сп…
Квартира 4 спальнив Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 590,000
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
Квартира 2 спальнив Martorell, Испания
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 154,900
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
Квартира 3 спальнив Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 195,000
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
Пентхаус 6 спаленв Барселона, Испания
Пентхаус 6 спален
Барселона, Испания
149 м²
€ 990,000
Великолепный солнечный пентхаус с панорамным видом на город, Барселона. Дом общей площадью …
Пентхаус 3 спальнив Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни
Барселона, Испания
217 м²
€ 2,200,000
Роскошный пентхаус в престижном здании, спроектированный знаменитым архитектором  Альфонсом…
Пентхаус 3 спальнив Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни
Барселона, Испания
215 м²
€ 1,580,000
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
Пентхаус 5 спаленв Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален
Барселона, Испания
315 м²
€ 3,600,000
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
Квартира 4 спальнив Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
133 м²
€ 1,233,000
Прекрасная квартира типа дуплекс находится в Барселоне, Каталония. На площади 133кв.м. распо…
Квартира 4 спальнив Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
133 м²
€ 986,441
Прекрасный дуплекс в районе Sarria, Барселона общей площадью 133 кв.м. В квартире имеется 4 …
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
105 м²
€ 1,290,000
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
160 м²
€ 2,200,000
Эксклюзивная квартира с потрясающим панорамным видом на город в Пасео де Грасиа, Барселона.…
Квартира 5 спаленв Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
230 м²
€ 2,700,000
Дизайнерский дуплекс расположен в одном из самых престижных районов Барселоны Педральбес. Кв…
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
105 м²
€ 630,000
Прекрасная квартира в Барселоне, Каталония. На площади 105кв.м. находятся 3 спальни и 2 ван…
Квартира 5 спаленв Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
251 м²
€ 1,859,400
Жилой комплекс расположен в Барселоне, в районе Диагональ Мар. Комплекс состоит из 143 кварт…
Квартира 4 спальнив Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
245 м²
€ 3,200,000
Светлая квартира расположена в центре Барселоны, в районе Правый Эшампле. Квартира сочетает …
Квартира 4 спальнив Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
250 м²
€ 2,575,000
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
Квартира 5 спаленв Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
700 м²
€ 4,250,000
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
125 м²
€ 1,100,000
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
Квартира 5 спаленв Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
200 м²
€ 1,270,000
Элегантная квартира в престижном районе города Барселона, Испания. Общая площадь 200  кв. м.…
Квартира 1 спальняв Барселона, Испания
Квартира 1 спальня
Барселона, Испания
95 м²
€ 730,000
Уникальная квартира 1910 года строительства расположена в районе Эль-Пучет-и-эль-Фарро, Барс…
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
80 м²
€ 605,000
Чудесная квартира расположена в винтажном здании, в самом центре Барселоны в районе Эйшампле…
Квартира 3 спальнив Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
5 Количество комнат 175 м²
€ 2,900,000
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Квартиры в Барселоне: варианты, цены, сдача в аренду

Среди туристических центров Испании чрезвычайно богатая культурными памятниками Барселона занимает неоспоримое первое место, что делает квартиры в этом городе очень популярными как у иностранцев, так и у самих испанцев.

Сколько в среднем стоят квартиры в Барселоне?

Желающие купить квартиру в этом городе могут выбирать между:

  • студиями;
  • 2-3-комнатными дуплексами;
  • квартирами с 3-4 комнатами;
  • апартаментами;
  • пентхаусами.

Цены на жилье зависят от его типа и метража: так, небольшую квартиру-студию площадью 34-50 кв.м можно купить за 105-115 тыс.евро, тогда как дуплекс обойдется в среднем в 295-350 тыс. 3-комнатная квартира может стоить и 138, и 380 тыс. евро — все зависит от площади, а цены на апартаменты в Барселоне начинаются с 180-200 тыс. евро. Самый дешевый пентхаус стоит 400.000 евро, но есть и варианты за 3,6 млн евро.

Можно ли купить в Барселоне квартиру до 50.000 евро?

В отличие от жилья в менее популярных городах Испании, квартиры в Барселоне дешевле 100 тыс. евро крайне редки. Объявления о продаже даже крошечных квартир за 50 тыс. евро практически не встречаются, не говоря уже о меньших суммах. Подобные цены на недвижимость обусловлены ее качеством, высоким спросом и возможностями заработка, открывающимися перед владельцами жилья в Барселоне.

Насколько выгодно покупать апартаменты в Барселоне под сдачу в аренду?

Барселона — это не только туристический центр, принимающий без малого 7 млн туристов в год, но и мегаполис, куда на учебу и работу приезжает множество людей из всех регионов Испании. Последнее обстоятельство обусловливает огромную востребованность длительной (от 1 года и больше) аренды жилья. Владелец квартиры зарабатывает от 5 до 7% годовых, а средний срок ее окупаемости — 12-15 лет.

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