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Квартиры в Martorell, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в спальном районе к…
€345,000
Квартира 4 спальни в Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
€590,000
Квартира 2 спальни в Martorell, Испания
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
€154,900
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
€195,000
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