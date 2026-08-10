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Квартиры и апартаменты в Castelldefels, Испания

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Castelldefels, Испания
Квартира 4 спальни
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Дуплекс в районе Эльс Каньярс в городе Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км,…
$778,480
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